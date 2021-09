Diego Simeone fez esta terça-feira a antevisão do jogo entre Atlético de Madrid e FC Porto, que marca o encontro do técnico colchonero com Sérgio Conceição, com quem jogou na Lazio.

«Vou encontrar um amigo, o Sérgio Conceição, que está a fazer um trabalho muito bom no FC Porto. Jogámos juntos na Lazio», começou por frisar o técnico.

«Ele está a dar grande personalidade à equipa nestes anos no comando e espero o mesmo que tenho visto do FC Porto na liga portuguesa e nas competições europeias. Pressão, agressividade, muita velocidade, com posições muito claras de como encontrar a superioridade numérica e onde podem causar danos», apontou Simeone.

Questionado sobre se, quando jogaram juntos, esperava ser treinador e ver Sérgio Conceição nesse papel, afirmou: «Da minha parte seguramente que sim, mas do Sérgio nem por isso. Sempre teve um futebol muito vertical, muito dinâmico, cabeça dura, muito cabeça dura, e creio que essa é a sua força e a sua energia. Gosto de tudo o que ele transmite. Um treinador com energia, segurança, e que tem tido uns anos magníficos à frente da sua equipa.»