A UEFA ordenou o fecho parcial do Estádio Wanda Metropolitano na quarta-feira no jogo com o Manchester City, para a 2.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Na origem da sanção, que obrigar à redução da lotação do recinto em 5 mil lugares, esteve o comportamento discriminatório de um grupo de adeptos que no jogo da 1.ª mão fez a saudação fascista no interior do estádio do Manchester City.

Ao jornal Marca, fontes do Atlético Madrid informaram que esta parte da sanção - a outra diz respeito à obrigação de mostrar uma bandeira com a hashtag #NotoRacism e o logótipo da UEFA - será impossível de executar e que vai recorrer dela para, pelo menos, protelar a data para o cumprimento da mesma.