O Benfica defronta esta quarta-feira o Liverpool, a partir das 20 horas, em Anfield, em jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

A equipa comandada por Nélson Veríssimo parte para o jogo da segunda mão com uma desvantagem de 3-1 na eliminatória, fruto do desaire da passada terça-feira, no Estádio da Luz.

Em relação ao jogo com o Belenenses, da I Liga, no sábado (triunfo por 3-1) são expectáveis algumas mudanças no onze inicial, nomeadamente os regressos de Grimaldo e Weigl. Rafa, que foi suplente utilizado ante os azuis, é a principal baixa e, por isso, Veríssimo também tem de investir numa alternativa neste encontro.

O Liverpool-Benfica joga-se a partir das 20 horas de quarta-feira, em Anfield. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.

Veja, na galeria associada, o onze provável do Benfica em Liverpool.