Declarações de Danilo, jogador do PSG, em declarações na flash interview à Eleven Sports, após o empate (1-1) com o Benfica no Parque dos Príncipes:

«[Jogo foi condicionado por já saberem do resultado da Juventus?] Não, nem sei do resultado da Juventus, não influenciou nada o que foi o jogo. Sabíamos que seria um jogo complicado à imagem do que foi fora, com um Benfica muito bem organizado. Entrámos muito bem, começámos a ganhar e acabámos bem a primeira parte. Na segunda, com menos agressividade, menos duelos ganhos, o Benfica começou bem e teve a felicidade ganhar o penálti. Procurámos o golo até ao final mas não tivemos essa chance.

[Rafa dificultou na segunda parte a jogar entre linhas?] Na primeira parte o Rafa já estava nessa zona. A diferença da primeira para a segunda parte foi a agressividade, deixámos de ganhar os duelos, de pressionar como devíamos. O Benfica trocou a bola com muita tranquilidade e isso afeta todo o jogo.

[Acha que Benfica e PSG já estão apurado?] Não. Temos ainda dois jogos. Falo pelo PSG, temos de ganhar esses dois jogos porque temos o objetivo de ficar em primeiro lugar no grupo.»