O Benfica recebe a Juventus esta terça-feira, em jogo da quinta jornada da Liga dos Campeões 2022/23 e que poderá acompanhar no AO VIVO do Maisfutebol.

Roger Schmidt tem à sua disposição todo o plantel, enquanto Massimiliano Allegri não poderá contar com vários nomes de peso.

As águias estão no segundo lugar do grupo H, com os mesmos oito pontos do PSG, enquanto os italianos têm três pontos amealhados, os mesmos do Maccabi Haifa. Uma vitória garante a passagem do Benfica aos oitavos de final da Champions e afasta automaticamente a Juventus.