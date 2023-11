Alejandro Grimaldo utilizou as suas redes sociais para publicar uma mensagem de apoio ao seu antigo clube, o Benfica, que irá defrontar o Inter, esta quarta-feira, em encontro a contar para a quinta jornada do Grupo D, da Liga dos Campeões. Na mesma publicação parabenizou também o antigo companheiro de equipa no Benfica, Gonçalo Guedes, que faz 27 anos.

«Parabéns, Gonçalo Guedes e boa sorte para esta noite, Benfica», pode ler-se na sua publicação, na rede social X.