O Benfica defronta em casa o Inter de Milão, às 15h00, em jogo da quinta jornada da UEFA Youth League.

ACOMPANHE O BENFICA-INTER DE MILÃO AO MINUTO

Os encarnados ocupam o segundo lugar do Grupo D, com cinco pontos, apenas atrás do Salzburgo, que tem 11 pontos, depois de bater esta tarde o Inter. A Real Sociedad é terceira classificada, com quatro pontos. O Inter de Milão está no último lugar do grupo, com três pontos.

Caso vença a equipa italiana, o Benfica garante desde já a presença no play-off de apuramento para os oitavos de final da Youth League. Por outro lado, continua a sonhar com o primeiro lugar do grupo, necessitando para tal de um triunfo na visita ao Salzburgo, na derradeira ronda.

Eis os onzes:

BENFICA: Dudzinski; Diogo Spencer, João Fonseca, Gonçalo Oliveira, Tiago Parente, Nuno Félix, Diogo Prioste, Rafael Luís, João Rego, Gustavo Varela e Ivan Lima.

INTER: Calligaris; Miconi, Stante, Matjaz, Motta, Di Maggio, Bovo, Berenbruch, Spinacce, Sarr e Quieto.