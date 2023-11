Depois do empate de há duas semanas, no Minho, o Sp. Braga voltou a empatar frente ao Real Madrid, desta feita na capital espanhola, num jogo a contar para a quarta jornada do grupo C da Youth League.

O resultado, diga-se, foi exatamente igual à partida de outubro: 0-0.

No Estádio Alfredo Di Stéfano, a primeira parte foi morna, muito morna, e praticamente não teve história para contar. O Real Madrid foi ligeiramente mais forte, teve mais bola, mas o jogo andou quase sempre no meio-campo, e longe das balizas.

A segunda parte não foi o pináculo do desporto rei em termos de qualidade de jogo, mas ainda assim o encontro foi mais entretido. Mas foi mais entretido em prejuízo dos bracarenses, sobretudo.

FILME DO JOGO.

Sem carregar muito, o Real Madrid foi subindo linhas, e com isso aproximando-se mais da baliza João Carvalho. Tanto é que o jovem guarda-redes português acabou por ser fazer merecer o prémio de melhor em campo.

Foram uma, duas, três, quatro defesas de grande nível, que permitiram ao Sp. Braga arrastar a discussão da partida até aos últimos minutos, e um duelo muito interessante travado – e ganho – com Gonzalo.

A equipa de Rui Duarte, apesar das mudanças do técnico, manteve-se ligada até ao fim, mas não mostrou ter engenho para ameaçar a baliza blanca, defendida por Álvaro González.

Com este resultado, as duas equipas continuam a ter os mesmos pontos, oito: a vantagem na liderança é do Real, por causa da diferença de golos. O apuramento está muito bem encaminhado para ambas (o segundo classificado segue para o playoff), uma vez que Union Berlim e Nápoles têm apenas três pontos, quando estão seis em disputa.