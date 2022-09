O Benfica aplicou a segunda derrota da Juventus (2-1) na Liga dos Campeões e tornou a qualificação dos italianos para os oitavos ainda mais complicada. Após um golo madrugador de Milik, a vecchia signora consentiu a reviravolta e foi dominada pelos encarnados, escreve a imprensa internacional.

A Gazzetta dello Sport reforça o mau momento que vive a Juve e aponta que a equipa de Massimiliano Allegri «continua a desiludir». «Parece um filme que já vimos: um golo depois de alguns minutos e depois nada. A equipa joga 20 minutos, depois recebe uma aula de futebol do Benfica.»

O Tuttosport também corrobora esta ideia e escreve que «antes mesmo de ser técnico ou tático, o problema desta Juve está na cabeça». «Guião habitual: uns bons 20 minutos, depois a equipa começa perder-se aos poucos, comete duas graves ingenuidades e perde-se completamente no início do segundo tempo.»

Ainda em Itália, no Corriere dello Sport, lê-se que um «Super Perin evitou várias vezes um marcador muito pior» e é possível encontrar um ponto positivo na exibição da turma de Turim: Ángel Di María. «Tentou até o fim iluminar uma equipa que não conseguiu reagir.»

Em Espanha, o Mundo Deportivo considera que o Benfica «invocou a crise» do conjunto bianconero. «A turma portuguesa voltou a Turim com grande futebol. A vecchia signora, sem plano de jogo, sem força defensiva nem nada, acabou completamente dominada pelos homens de Schmidt, cujo futebol foi muito melhor do que indicou um marcador curto», pode ler-se.

O The Guardian já prevê a «saída antecipada» da Juventus da Champions, enquanto o L'Equipe destaca que «David Neres foi um veneno para a defesa de Turim».

Na Argentina, o foco vai para a exibição de Enzo Fernández, que «voltou a ser chave» no meio-campo encarnado. «O jogador de 21 anos tem a postura de um veterano, apesar de ser um novato no futebol europeu.»