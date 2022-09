O capitão da Juventus, Leonardo Bonucci, não se escondeu depois da derrota caseira com o Benfica (2-1), na segunda jornada do Grupo H da Liga dos Campeões. O central italiano entendeu as críticas dos adeptos da vecchia signora e admitiu que a equipa não atravessa um bom momento.

«Os assobios estão certos, é um jogo que não deveríamos ter perdido. É justo sermos vaiados, e é justo que, nestes casos, eu tenha de dar a cara pois sou o capitão. Estamos a passar por este momento em que achamos difícil fazer tudo depois de marcarmos um golo», disse aos microfones da Prime Video.

«Estou preocupado, não há nada a esconder. Isso é o que mais me preocupa, temos dificuldade em ser consistentes durante os jogos. Agora há pouco a dizer, só temos que calar a boca, trabalhar e olhar para frente. Acho que é uma situação que pode ser mudada, com certeza. Temos muitos jogadores de fora, temos jogado sempre os mesmos e o cansaço é sentido. A culpa? É de todos, não de uma individualidade, do treinador ou da direção, mas de todos», reforçou.