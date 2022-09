Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações na flash interview da Eleven Sports, após a vitória por 2-1 em Turim, contra a Juventus, em jogo da segunda jornada do grupo H da Liga dos Campeões:



«Houve muita intensidade da Juventus no início. Não estávamos preparados para isso. A Juventus teve bons momentos para marcar e marcou um golo. O jogo tornou-se diferente depois dos 20 minutos.



Na segunda parte mudámos algumas coisas e jogámos mais o nosso jogo. Estivemos melhor e marcámos o 2-1. Poderíamos ter fechado o jgoo, falhámos algumas oportunidades e no final, o jogo foi uma luta dura. A Juventus teve alguns bons momentos, mas merecemos ganhar. Os meus jogadores fizeram uma grande exibição e travaram uma grande luta, estou muito orgulhoso.



Os jogadores foram corajosos. Acreditaram neles próprios. Vi uma equipa corajosa, a jogar para a frente e a não vir aqui para defender. Era o que queríamos fazer. Foi um grande passo. Era uma noite especial, de Liga dos Campeões e em Turim, Ganhar aqui depois de ter estado a perder por 1-0, é muito bom para a nossa autoconfiança.



Tivemos bons momentos depois de recuperarmos a bola. Isso é uma arma da nossa equipa. Criámos boas oportunidades em momentos de posse de bola e em recuperações de bola após pressão alta. Mostrámos tudo no momento certo e isso foi a chave [para ganhar].



Época épica? Vamos ver (risos). Estamos no início. É muito bom começar com duas vitórias, mas faltam quatro jogos. Mostrámos que podemos estar entre os dois primeiros, mas o foco agoa é o jogo da Liga. Depois temos dois enormes desafios contra o PSG e vamos ver. Lutar pelo primeiro lugar? O nosso foco é lutar para ganhar o próximo jogo.»