Vlachodimos, jogador do Benfica, em declarações na flash interview da Eleven Sports, após a vitória por 2-1 contra a Juventus, em Turim, em jogo da segunda jornada do grupo H da Liga dos Campeões:



«Sinto-me muito bem. Estamos muito felizes. Foi um jogo difícil, mas queríamos ganhar. Ao intervalo o treinador disse-nos as coisas certas. Na segunda parte jogámos muito bem, tentámos fazer as coisas que o treinador nos pediu. Não posso dizer mais (risos). Nos primeiros 45 minutos tivemos algumas dificuldades, mas depois ganhámos o jogo. A segunda parte foi nossa.



Vamos para todos os jogos com intuito de ganhar por nós, pelas nossas famílias e pelos adeptos. Queremos que tenham orgulho em nós e que estejam felizes. Ganhámos 12 jogos seguidos e queremos continuar assim.»