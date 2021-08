Jorge Jesus confirmou nesta segunda-feira a recuperação de Jan Vertonghen, que vai ser convocado para a partida com o PSV Eindhoven, nesta terça-feira, nos Países Baixos.

Ainda assim, o técnico do Benfica não garante a titularidade do defesa belga, voltando a elogiar as exibições de Morato nos últimos jogos.

«O Vertonghen recuperou e está na convocatória. A experiência dele é sabedoria e conhecimento do jogo muito mais profundo do que tem o Morato. O Morato é um jovem, mas esteve muito bem nos jogos que fez. Mas também é verdade que não está habituado a fazer tantos jogos em tão pouco tempo. Vou ter de falar com o Vertonghen para perceber como está, porque ainda não sei como se sente», começou por dizer.

[em atualização]