O experiente central Mats Hummels foi expulso ainda antes da meia-hora do jogo do Borussia Dortmund com o Ajax, que os holandeses acabaram por vencer por 3-1, na Alemanha.

A expulsão aconteceu após uma entrada sobre Antony, jogador brasileiro que passara por um adversário com uma habilidade e que tentou outro ‘truque’ perante Hummels.

Após o encontro, o jogador alemão acusou Antony de falta de desportivismo, defendendo que o jogador de 21 anos precisa de «aprender a ser um atleta»

«A atuação do meu adversário não deve ser ignorada. Ele foi grosseiramente antidesportivo. O Antony é um excelente futebolista. Agora só tem de aprender a ser um atleta. Quando isso acontecer, talvez fique ainda melhor», começou por dizer, em declarações à DAZN.

«Foi uma decisão errada e absurda, nem sei como um árbitro com nível de Champions me mostrou cartão vermelho», continuou.

Recorde-se que este cartão vermelho tira Hummels do jogo com o Sporting, mas o Borussia Dortmund já anunciou que vai pedir a despenalização.

Havia mesmo razão para o cartão vermelho? Veja no vídeo associado a este artigo o lance.

IMAGENS VÍDEO ELEVEN SPORTS