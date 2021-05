O Chelsea venceu o Manchester City na final da Liga dos Campeões (1-0), realizada no Estádio do Dragão, e Bernardo Silva tem sido confrontado nas últimas horas com centenas de comentários de adeptos do FC Porto.



Em outubro de 2021, após o triunfo da equipa de Pep Guardiola frente aos dragões na fase de grupos (3-1), o antigo jogador do Benfica recorreu às redes sociais: «Esta [vitória] soube tão bem», atirou o internacional português.



Ao final da noite deste sábado, os adeptos portistas recuperaram a expressão de Bernardo Silva, respondendo à antiga publicação do esquerdino com referências à vitória do Chelsea na final da Champions.



O internacional português foi titular no Estádio do Dragão mas saiu ao minuto 64, já depois de Kai Havertz ter apontado o único golo do encontro.