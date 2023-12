Já com a liderança do Grupo H garantida, o Barcelona visitou o Antuérpia na derradeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Com algumas mudanças no onze culé– de notar as poupanças de Félix, Cancelo, Pedri, Gundogan e Raphinha, esta noite relegados para o banco de suplentes – os comandados de Xavi entraram desligados da partida.

À passagem do segundo minuto de jogo, logo após um pontapé de baliza, o médio Oriol Romeu entregou o 1-0 a Arthur Vermeeren, médio belga de 19 anos.

A partir desse momento, o Barcelona controlou a posse de bola e a partida assumiu sentido único, ainda que escassa em oportunidades. Em todo o caso, ao primeiro remate, os visitantes empataram o encontro, aos 35’. A passe de Lamine Yamal, o espanhol Ferran Torres quebrou a resistência contrária.

No 2.º tempo, o Antuérpia voltou a repetir a entrada eficaz no jogo e, por Janssen, fez o 2-1. Ainda que com o destino traçado, o momento era de festa entre os mais de 13 mil adeptos presentes no Estádio Bosuilstadion.

A correr atrás do resultado – e pela honra – Xavi lançou Cancelo, Gundogan e Pedri à hora de jogo. Mas as alterações apenas surtiram efeitos aos 90+1’, à boleia do tiro certeiro de Marc Guiu, avançado espanhol de 17 anos, que minutos antes havia rendido Lewandowski.

Eventualmente, por momentos, os catalães pensaram ter assegurado, pelo menos, o empate e evitado uma derrota surpreendente longe de casa. Contudo, no minuto seguinte ao 2-2, o avançado francês Ilenikhena, também de 17 anos, confirmou a surpresa, fez o 3-2 e deu a primeira vitória de sempre do Antuérpia na Liga dos Campeões. Há, de facto, formas menos saborosas de dizer adeus às provas europeias.

O Barcelona fecha o grupo na liderança, com 12 pontos, em igualdade pontual com o FC Porto.





[Imagens vídeo Eleven na Dazn]