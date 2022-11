A liderança do Grupo H da Liga dos Campeões foi disputada até ao último minuto. O Paris Saint-Germain vencia em Turim por 2-1 e estava confortavelmente no primeiro lugar, mas o Benfica, na reta final do jogo em Israel, apontou o 6-1 diante do Maccabi Haifa e deixou os gauleses em apuros.

No banco do PSG, como se pode ver nas imagens divulgadas este domingo pela RMC Sport, foi Marco Verratti quem alertou para o que se estava a passar. O internacional italiano avisou o treinador Christophe Galtier de que o Benfica tinha assumido a liderança, já que, após a igualdade em pontos e golos marcados e sofridos, entrava em vigor outra regra, os golos marcados na condição de visitante, que beneficiava os encarnados.

«O quê? Como assim?», questionou o técnico dos parisienses, enquanto Verratti incentivava Mbappé para empurrar a equipa para a frente.

«O que é? Qual é a regra? Os golos fora de casa?», perguntou Galtier à sua equipa técnica.

Ora, foi então que o treinador do PSG correu para junto da linha lateral do campo para encorajar os jogadores a forçarem o terceiro golo na reta final do jogo com a Juventus. Por sua vez, o técnico da vecchia signora, Massimiliano Allegri, olhava para o ecrã gigante do estádio, que mostrava a classificação do grupo, e sorria em conversa com um adjunto.