Bjorn Meijer apontou o «golo de honra» do Club Brugge diante do Benfica (5-1) na Luz e não o podia ter feito da melhor forma. Aos 87 minutos, o lateral neerlandês rematou de primeira com o pé esquerdo e deixou Odysseas Vlachodimos pregado ao relvado, enquanto via a bola a entrar junto ao ângulo.

O golo dos belgas ficou precisamente à frente do primeiro tento de Gonçalo Ramos. Serge Gnabry, com o golo apontado após passe de João Cancelo, completou o pódio.

Já Raheem Sterling, ficou-se pelo quarto lugar.

[IMAGENS VÍDEO ELEVEN SPORTS]