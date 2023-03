Faltam menos de duas semanas para o arranque dos quartos de final da Liga dos Campeões 2022/23, com os jogos Benfica-Inter de Milão e Manchester City-Bayern Munique a 11 de abril.

Uma eliminatória importante na caminhada rumo à final e que, no passado, tem muita história para contar. De jogos memoráveis a apuramentos, passando pelos golos que fazem a história dos resultados.

E é precisamente quanto aos golos que há um nome português histórico nesta fase da prova. Cristiano Ronaldo é, de acordo com os dados oficiais da UEFA, e juntando jogos de Liga dos Campeões e Taça dos Campeões Europeus, o melhor marcador dos quartos de final, na principal competição europeia de clubes.

Ronaldo lidera destacadamente esta lista, com 25 golos, mais 11 golos do que o segundo melhor marcador, Alfredo Di Stéfano. E tem ainda a particularidade de, numa fase tão importante da prova, ter mais do dobro dos golos do que Lionel Messi, o terceiro melhor marcador nos quartos de final.

Veja, na galeria associada, os melhores marcadores nos quartos de final da Champions.

Messi, Kocsis e Di Stéfano em destaque de outra forma

Lionel Messi, Sándor Kocsis e Alfredo Di Stéfano surgem em destaque quanto a golos nos quartos de final por outro aspeto estatístico. São os três futebolistas da história que mais golos marcaram num só jogo dos quartos de final.

Di Stéfano conseguiu-o por duas vezes, pelo Real Madrid, ante Wiener (18 de março de 1959) e Sevilha (23 de janeiro de 1958), Kocsis pelo Barcelona contra o Wolverhampton (2 de março de 1960) e Messi contra o Arsenal, mais recentemente, a 6 de abril de 2010.

Ronaldo é também líder numa eliminatória de “quartos”

Já considerando uma eliminatória completa na Liga dos Campeões nos quartos de final (e aqui excluindo Taça dos Campeões Europeus, à luz dos dados da UEFA), é novamente Ronaldo a liderar. Nos quartos de final de 2016/17, ante o Bayern Munique, pelo Real Madrid, o português marcou cinco golos aos bávaros entre as duas mãos.