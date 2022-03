O Manchester United perdeu nesta terça-feira diante do Atlético de Madrid (1-0) e pode ter hipotecado as hipóteses de ainda conquistar algum troféu esta temporada. No final da partida, o guarda-redes David de Gea mostrou frustração por isso mesmo.

«São muitos anos sem títulos, mesmo sem sequer lutar por títulos», disse, citado pela Sky Sports.

«Acho que precisamos de deixar claro que queremos alcançar coisas boas, lutar por troféus, não queremos apenas jogar pelos quatro primeiros ou sair da Liga dos Campeões nos quartos de final», acrescentou.

O guardião espanhol lançou ainda um apelo a todo o clube.

«Precisamos de muito mais de todos porque este clube é grande demais para onde estamos agora», vincou.

[Imagens vídeo Eleven Sports]