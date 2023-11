Centenas de adeptos do Antuérpia estão a provocar desacatos na baixa da cidade do Porto, segundo o Porto Canal.

Os adeptos belgas terão derrubado mesas e cadeiras de esplanadas dos estabelecimentos naquela zona, tendo levado a que alguns restaurantes e cafés fechassem mais cedo, por indicação da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Um very-light também terá sido lançado para uma zona residencial.

Recorde-se que, na terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, na Bélgica (triunfo do FC Porto por 4-1), algumas dezenas de ultras do Antuérpia, com as caras tapadas, tentaram chegar à bancada onde estavam os adeptos portistas. A polícia teve de recorrer a um camião munido de um canhão de água para dispersar os belgas.

O FC Porto recebe o Antuérpia esta terça-feira, às 20h00, no Dragão.