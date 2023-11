O futebolista nigeriano Zaidu Sanusi foi a novidade no treino do FC Porto esta manhã, surgindo com o grupo às ordens do treinador Sérgio Conceição, no Olival, na véspera do jogo com o Antuérpia, para a Liga dos Campeões.

Zaidu, dando como estando em tratamento ao longo dos últimos dias, no boletim clínico do FC Porto, apareceu na corrida com o resto do elenco, nos 15 minutos abertos à comunicação social. Fez também alguns exercícios, com e sem bola.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Estoril, Conceição já tinha dito que, dos seis jogadores que estavam em tratamento, Zaidu será o nome que poderia recuperar para o jogo da 4.ª jornada do grupo H da Liga dos Campeões, indicação que o treino vespertino deixa mesmo em aberto.

Zaidu não joga desde o duelo com o Shakhtar Donetsk, da Champions, realizado em Hamburgo, a 19 de setembro.

No boletim clínico do FC Porto, no domingo, além de Zaidu, figuravam os nomes de Iván Marcano, Wendell, Iván Jaime, Galeno, Gabriel Veron e Samuel Portugal (este o mais recente).