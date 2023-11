O guarda-redes Samuel Portugal sofreu uma osteíte púbica e, segundo o FC Porto, juntou-se aos nomes no boletim clínico dos azuis e brancos, agora sete, na antevéspera da receção ao Antuérpia, para a Liga dos Campeões (3.ª feira, 20h00).

Os restantes seis jogadores que já estavam ausentes para o treinador Sérgio Conceição estiveram «todos em tratamento», de acordo com o FC Porto, na manhã deste domingo, no Olival: Iván Marcano, Zaidu, Wendell, Iván Jaime, Galeno e Gabriel Veron.

O lateral João Mendes voltou a estar integrado com o plantel principal.

O problema de Samuel Portugal decorre de uma inflamação no osso da púbis e nos tecidos em redor.

O FC Porto volta a treinar no Olival a partir das 11h30 de segunda-feira, tendo a conferência de imprensa de antevisão ao jogo da 4.ª jornada do grupo H da Liga dos Campeões agendada para as 13 horas, com Sérgio Conceição e um jogador.