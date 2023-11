O FC Porto B bateu esta manhã o Feirense, por 2-0, em jogo da nona jornada da II Liga.

Os dragões construíram o triunfo com dois golos no início da segunda parte, de dois médios: Vasco Sousa abriu o marcador aos 51 minutos, Bernardo Folha fez o 2-0 final aos 57m.

Já o Leixões viajou até ao terreno do Mafra para conseguiu um triunfo por 1-0. Agostinho, aos 64 minutos, fez o único golo da partida.

Com estes resultados, o FC Porto aproveita a derrota mafrense e sobe ao quinto lugar da tabela classificativa, com 15 pontos – mais dois do que o Mafra, sexto à condição.

O Leixões é nono, com 11 pontos, ao passo que o Feirense é 13.º, com nove pontos.