O treino com 15 minutos abertos à comunicação social permitiu ver Zaidu a treinar integrado com os restantes companheiros, numa recuperação que Sérgio Conceição confirmou ser total, antes do jogo desta terça-feira com o Antuérpia.

«O Zaidu vai estar convocado e vai estar disponível para o jogo. Os outros não e vai ser difícil. Depois do jogo do V. Guimarães vamos ter a paragem para as seleções e, aí sim, vamos recuperar mais alguns.»

O FC Porto já teve, de resto, vinte lesionados nesta temporada, o que coloca a dúvida se não se poderia fazer melhor a nível do departamento médico. Sergio Conceição responde que os lesionados não são culpa de apenas um departamento.

«Todos nós podemos fazer melhor, desde o Eduardo, o nosso fisiologista, até ao treinador principal, passando por todos os fisioterapeutas, que trabalham com uma dedicação fantástica. Mas todos podemos melhorar e devemos melhorar», garantiu.

«Quando há uma lesão, todos assumimos. Não é culpa do departamento médico. Quem mete o jogador a jogar sou eu. Há uma série de situações que não são culpa nem do departamento médico, nem do jogador, nem do treinador, são as lesões normais e naturais num jogador de futebol.»

Questionado também se as lesões no FC Porto se fazem sentir mais pelo facto do clube ter um plantel com menos opções de igual valor, Sérgio Conceição garantiu que não é esse o caso.

«Os treinadores querem ter os melhores jogadores do mundo. Nós ajudamos no trajeto, mas são eles que vão lá para dentro e decidem os jogos. As equipas que estão inseridas no nosso campeonato não conseguem guardar os melhores jogadores, por falta de capacidade financeira. Ano após ano temos de nos reinventar e temos de trabalhar dentro do que é o futuro dos clubes, que é a formação», começou por responder.

«Se me perguntar se defendo os meus jogadores e se é com estes que vamos ganhar? Sem dúvida absolutamente nenhuma. Confio plenamente neles. Aliás, chateio-me tanto porque podemos dar sempre mais, acho que nunca chegámos a um patamar que podíamos chegar. Agora, se me perguntar se gostava de ter quatro, ou cinco jogadores que jogam nos melhores clubes da Europa? Claro que gostava. Mas isso não é possível.»

Na nota oficial diária sobre o treino, o FC Porto também confirmou a recuperação de Zaidu: «Zaidu foi dado como apto, ao contrário de Marcano, Wendell, Galeno, Iván Jaime, Veron e Samuel Portugal, que permaneceram em tratamento no boletim clínico», referem os dragões.