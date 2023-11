Sérgio Conceição admite que a derrota em casa com o Estoril o deixou com uma azia tremenda. Ficou sem dormir e muito mal disposto. Por isso aproveita para avisar os jogadores que não pode voltar a acontecer.

«Andei dois dias com a cabeça baixa, mas a olhar para o símbolo. Temos de ter consciência do que representamos, não só o clube, mas também todos os sócios, adeptos e simpatizantes», garantiu.

«São jogos que deixam mossa. A mim deixam-me mossa, sem dúvida, fico sem dormir e com dificuldade em ficar bem disposto. Também não é difícil, é verdade, mas fico pior ainda. E transmito isso ao grupo. Claro que essas situações vividas por nós no balneário vão atenuando com as horas a passar e com o trabalho a fazer para o próximo jogo, mas custa. Claro que custa.»

Sérgio Conceição repete que «o campeonato é o principal objetivo» e que por isso, «jogando bem, menos bem ou mal», o FC Porto «não pode perder pontos desta forma». «Temos de olhar para estes jogos, para ser mais fortes no futuro, acrescentou.

Ora na sequência dessa derrota, a verdade é que o FC Porto ficou a seis pontos do líder Sporting, pelo que a deslocação a Guimarães, na próxima jornada, para defrontar o Vitória, pode adquirir uma importância suplementar, até porque há dérbi de Lisboa e um, ou até os dois, maiores rivais vai perder pontos.

O jogo com o Antuérpia pode servir, por isso, para preparar essa deslocação tão importante para o campeonato?

«Não estou sequer a pensar no jogo do V. Guimarães. Não pensava nem num, nem no outro. O jogo de amanhã é extremamente importante para nós, para somar mais três pontos que nos deixem mais perto de passar aos oitavos de final», referiu

«É um jogo de Liga dos Campeões, somos um dos três clubes com mais presenças nesta competição e olho com agrado para o regresso à competição. A importância que damos aos jogos é sempre a mesma. Sabemos que amanhã vai haver momentos semelhantes aos que passámos na Bélgica, cabe-nos a nós levar o jogo para onde queremos, de forma a conseguirmos a vitória.»