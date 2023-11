O FC Porto defronta esta sexta-feira o Estoril, o atual último classificado da Liga. Apesar da posição delicada dos canarinhos, Sérgio Conceição antevê uma partida difícil, defendendo que a qualidade da formação estorilista não está refletida na tabela classificativa.

«Nós queremos marcar sempre quando estamos no jogo. Acho que sinceramente o último lugar do Estoril não reflete a qualidade individual e coletiva. Eu vejo um Estoril com excelentes jogadores, todos com uma formação interessante. Vejo também o Vasco que pegou na equipa, um treinador com alguma experiência quando passou pelo Paços de Ferreira e pelo Boavista, já clubes da I Liga e que, com este Estoril, acho que no final do campeonato esta equipa vai ficar do meio da tabela para cima. Estou a dizê-lo publicamente, porque acredito verdadeiramente que o Estoril é mais do que o que a tabela reflete neste momento», começou por dizer, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro.

«Espera-nos um jogo difícil. Cabe-nos, dentro destes dias, trabalharmos estrategicamente para este jogo, defrontar esta equipa, algumas situações que tem como ponto mais forte, penso que é uma equipa interessante em termos ofensivos. Depois, defensivamente, tem sofrido, é verdade, mas muitos dos golos tem sofrido em esquemas táticos defensivos, ou seja, lances de bola parada. Por isso, cabe-nos ir atrás do resultado e ganhar mais esta batalha, vai ser importante no final do campeonato», rematou.

Para esta partida, os vice-campeões não podem contar com seis jogadores, que estão a contas com problemas físicos: Iván Marcano, Zaidu, Wendell, Iván Jaime, Galeno e Gabriel Veron. Conceição revelou que será difícil algum recupere a tempo para o jogo com o Antuérpia, relativo à Liga dos Campeões.

«Dificilmente algum jogador recuperará para o jogo seguinte com o Antuérpia. Talvez o Zaidu...», disse o técnico azul e branco, confidenciando que Jorge Sánchez poderá integrar a equipa inicial nesta sexta-feira.



O FC Porto-Estoril joga-se esta sexta-feira, às 20h15, no Estádio do Dragão. Pode acompanhar todas a incidências do encontro AO MINUTO no Maisfutebol.