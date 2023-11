João Mendes fez uma boa exibição no jogo da Taça de Portugal, frente ao Vilar de Perdizes. No final do encontro, questionado sobre uma eventual promoção do lateral à primeira equipa, Sérgio Conceição disse que o jogador fazia parte da estrutura profissional do FC Porto. No fundo, como todos os jogadores da equipa B.

A verdade é que o nome de João Mendes já surge, no site oficial do FC Porto, na equipa principal e não na formação secundária.

No último jogo, frente ao Vizela, João Mendes esteve no banco de suplentes. Dadas as ausências, por lesão, de Wendell e Zaidu, é natural que continue a ser chamado, começando já com o jogo com o Estoril, na próxima sexta-feira.

O lateral esquerdo, de 23 anos, natural de Marco de Canaveses, fez a formação entre o Penafiel, Marco e Amarante e representou o Vitória de Guimarães antes de assinar pelo FC Porto, há dois anos, para representar a equipa B, tendo tido chamadas esporádicas à formação principal.