Depois do triunfo de quarta-feira na Bélgica, o FC Porto regressou ao trabalho na manhã desta sexta-feira para preparar a deslocação a Vizela.

Wendell, que saiu lesionado na primeira parte do jogo com o Antuérpia, está a contas com uma lesão muscular no gémeo esquerdo e realizou tratamento, assim como Iván Marcano, Zaidu, Iván Jaime e Gabriel Veron.

O FC Porto volta a treinar este sábado e, após a sessão, Sérgio Conceição vai projetar o encontro em Vizela, da nona jornada da Liga, marcado para domingo (20h30).