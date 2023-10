O FC Porto tem seis baixas para a deslocação a Vizela, onde joga este domingo, pelas 20.30 horas, de acordo com o que garantiu Sérgio Conceição. Para além dos quatro habituais, Iván Marcano, Zaidu, Iván Jaime e Gabriel Veron, que não recuperaram para esta partida, o FC Porto junta-lhe ainda mais duas baixas: Wendell e Galeno, que saíram lesionados de Antuérpia.

«O Galeno sentiu um desconforto muscular e está fora do jogo de amanhã», revelou Conceição, dando nota de mais um caso clínico no plantel.

«A paragem do Wendell, bem ainda não tirei o curso de medicina, mas nunca será inferior a três ou quatro semanas. Depois depende da gravidade da lesão, penso que não será nada de grave, mas terá as suas semanas para recuperar e penso que antes da paragem para as seleções não conseguirá voltar».



O treinador portista explicou ainda a diferença a oscilação de rendimento da equipa na Liga dos Campeões e na Liga.



«Está relacionado com a eficácia. Ao longo deste início de época, disse que não estou muito preocupado. Criamos muitas ocasiões e chegamos muitas vezes ao último terço. Temos sido mais felizes nos jogos da Champions, é verdade, mas vamos trabalhar para que também sejamos na Liga. Não está relacionado com a exibição ser boa ou mau», justificou.



Conceição reforçou a ideia de que, por vezes, golear não significa fazer uma grande exibição. «Associa-se sempre uma grande exibição a um diferença de mais de um golo em relação ao adversário. Os olhos do treinador, por vezes, veem coisas diferentes Dizem que ganhámos quase sempre pela margem mínima. Acho que já fizemos exibições acima da média e ganhámos pela margem mínima como e já vencemos por uma diferença maior e não estivemos tão bem no jogo. Uma grande exibição está relacionada com a consistência que temos nos vários momentos do jogo. Depois, se tivermos nota artística como tivemos em alguns momentos em Antuérpia, fico contente. Mas que esse nota artística dê golo», defendeu.



O Vizela-FC Porto joga-se este domingo, às 20h30, no Minho.