Mark van Bommel, treinador do Antuérpia, assumiu que tirou algumas lições da derrota com o FC Porto na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O treinador da equipa belga, na antevisão à visita os dragões, deixou rasgados elogios aos plantel de Sérgio Conceição.

«Aprendi naquele primeiro jogo que o FC Porto é uma equipa muito esperta e astuta, que joga há bastante tempo a um alto nível e que fica tranquila em situações adversas. O Pepe é um rochedo de experiência, não se deixa impressionar e sabe usar bem as suas qualidades. Não foi famoso o FC Porto ter perdido com o Estoril, mas estas coisas não são assim tão importantes e os atletas estão mais do que vacinados para lidar com as derrotas», afirmou o neerlandês em conferência de imprensa.

À entrada para a quarta jornada da prova milionária, o Antuérpia ainda não pontuou. Van Bommel reconheceu que as três derrotas pesam, mas lembrou que a equipa está a habituar-se a estes palcos.

«A situação é difícil. No ano passado ganhámos o campeonato, conseguimos algo fantástico. Não faz diferença com quem vamos jogar, mas perdemos com o Barcelona (5-0), fizemos uma boa primeira parte contra o Shakhtar, mas acabámos por perder. Estamos a aprender. Contra o FC Porto, Jogámos bem durante a primeira parte, mas, na segunda, o FC Porto dominou e marcou logo aos 40 segundos... Se virmos esses golos que sofremos, podemos dizer que foram jogadas de alto nível. Não quero dizer com isto que não podemos bater o FC Porto, mas perder por 4-1 com eles foi uma forma de aprendermos», sublinhou.

«Três derrotas são um momento de aprendizagem. Com duas derrotas seguidas, começa a ser difícil motivar os atletas e dizer-lhes que estamos a crescer bem. Não é uma coisa linear. Os adversários também se adaptam ao nosso jogo e vão fazer outras coisas para vencer. Temos de responder e vamos continuar em busca do nível mais alto», frisou.

Além de Mandela Keita, o técnico do Antuérpia adiantou que o guarda-redes Jean Butez vai falhar a visita ao Dragão para assistir ao nascimento do filho, enquanto o defesa-central Toby Alderweireld é ausência confirmada por problemas físicos.

O FC Porto recebe o Antuérpia esta terça-feira, às 20h00, num jogo que pode seguir AO MINUTO no Maisfutebol.