O treinador do Arsenal pediu aos adeptos dos «gunners» que criassem uma forte atmosfera na receção ao FC Porto, para que os dragões vissem «uma energia como nunca viram na vida». Em resposta às palavras de Mikel Arteta, Sérgio Conceição apontou que os adeptos portistas vão protagonizar um espetáculo ainda melhor nas bancadas.

«O que dizem essas palavras? Pouco. O ambiente faz parte do futebol, estes ambientes onde há muita paixão e vontade de apoiar a sua equipa, neste caso o Arsenal. Mas teremos os nossos adeptos também, claro que em menor número, mas com mais paixão ainda e mais vontade de nos apoiar. Tudo o que são declarações pré e pós-jogo, não jogam. Quem joga são os atletas, a estratégia que definimos e a atitude que metemos dentro do jogo. Mais palavra menos palavra… às vezes, dizem-se coisas que, mais tarde, a frio, talvez não se dissesse daquela forma. Mas de uma parte e de outra. Por isso, não valorizo muito», começou por dizer o treinador do FC Porto em conferência de imprensa, no estádio dos londrinos.

Depois do triunfo por 1-0 no Dragão, o FC Porto joga esta terça-feira em Londres, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Pode seguir o jogo, a partir das 20h00, AO MINUTO no Maisfutebol.