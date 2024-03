Mikel Arteta fez, na tarde desta segunda-feira, a antevisão à partida frente ao FC Porto, referente à 2.ª mão dos «oitavos» da Liga dos Campeões. Estando por baixo na eliminatória, o técnico espanhol ainda acredita na vitória e espera «fazer melhor que na 1.ª mão», onde perderam por 1-0.

«Todas as semanas temos jogos difíceis, com faltas e intensidade alta, mas todos os oponentes têm as suas fraquezas e forças e a maneira como preparam o jogo. Agora sabemos um pouco melhor, porque na Premier League jogamos sempre este tipo de jogos, um deles há três dias (frente ao Brentford). Mas só temos de nos focar em nós mesmos e controlar melhor o que fizemos na primeira mão», referiu o treinador do Arsenal.

Sem chegar aos quartos-finais desde a época de 2009/2010, a equipa comandada por Arteta quer esta terça-feira mudar o rumo da história.

«É uma oportunidade que temos amanhã! Temos que o fazer para acontecer amanhã e temos de ser bons para o alcançar. No nosso estádio e em frente aos nossos adeptos. Tragam a vossa energia, o vosso barulho e vamos fazê-lo juntos. Os adeptos não sabem que o impacto que têm é incrível», apelou o treinador aos adeptos dos gunners.

Sobre a partida passada e as palavras de Sérgio Conceição, que afirmou que o Arsenal queria jogar e o FC Porto ganhar, Arteta disse «Não há nenhuma interpretação. Foram palavras fortes». Posteriormente, destacou que nesta partida pode haver momentos em que a maré do jogo mude «drasticamente», e que na Liga dos Campeões é crucial estar sempre preparado.

Questionado sobre como preparou o jogo, Arteta disse que pediu «bravura e coragem» à equipa: «Temos de ter bravura e coragem de fazer com que as coisas aconteçam. Não podemos esperar nestas situações. Não precisamos de mais motivação do que aquela que está à nossa frente».

Na jornada passada do campeonato inglês, o Arsenal recebeu o Brentford, num jogo difícil em que só marcou o 2-1 aos 86 minutos, autoria de Havertz. Com esse resultado, e o posterior empate entre o Liverpool e o Manchester City (1-1), a equipa de Londres ficou na liderança da liga inglesa. Apesar de Arteta se ter mostrado feliz com a posição na competição doméstica, que deu motivação aos jogadores, alertou que o FC Porto é uma equipa «bem treinada, com grandes jogadores e com uma identidade clara» e que o jogo não vai ser fácil.

Mesmo não tendo treinado esta segunda-feira, Arteta afirma que há possibilidade de Gabriel Martinelli jogar frente aos dragões e que todos os jogadores que estão disponíveis podem entrar, seja cinco minutos ou a titular.

Por fim, foi questionado sobre o quão esfomeado está para ganhar a partida, tendo respondido, entre risos e em modo de brincadeira, «muito, porque ainda não jantei, mas temos de alcançar os «quartos», algo não o fazemos há 14 anos».

De recordar que o FC Porto vai jogar a casa do Arsenal esta terça-feira, às 20h, e poderá seguir tudo AO MINUTO no Maisfutebol.