À semelhança do que já tinha feito antes do jogo da primeira mão diante do Arsenal, Sérgio Conceição voltou a salientar as diferenças entre os londrinos e o FC Porto.

O técnico dos azuis e brancos anteviu uma «tarefa muito difícil» no segundo jogo dos oitavos de final da Liga dos Campeões e lembrou a valia da equipa de Mikel Arteta.

«Quando falo, nas competições internas, na diferença entre clubes médios e pequenos da nossa liga e os quatro grandes, incluindo o Sp. Braga, a diferença é enorme, mas é muito maior nesta competição. O Arsenal é a segunda equipa com maior valor de mercado [da Champions]. Nós somos a equipa com menos valor de mercado, mas vale o que vale. Quando a bola começar a rolar, existe qualidade de um lado e do outro, existem equipas técnicas muito cometentes nos bancos das 16 equipas que estão nesta fase», disse o treinador portista em conferência de imprensa.

Conceição considerou que o Arsenal «é uma equipa bem treinada» e com qualidade em todos os momentos do jogo.

«Há uma agressividade muito interessante, uma pressão constante, nos esquemas táticos são muito fortes, é uma equipa completa, bem treinada, com excelentes individualidades e qualquer um dos jogadores do plantel do Arsenal é fortíssimo. Olhamos com respeito, sem qualquer tipo de receio ou medo. Viemos aqui para disputar e ganhar o jogo», vincou.

O treinador do FC Porto antecipou ainda que o Arsenal vai criar diferentes problemas do que aqueles que causou no Dragão e lembrou que Arteta pode surpreender em função do onze inicial. «Temos de perceber aquilo que não fizeram e o que vão querer explorar que não conseguiram no Dragão. Temos de estar preparados para dar essa resposta positiva a nível defensivo e sermos acutilantes e olhar para a baliza do adversário, porque viemos aqui para fazer golos e para ganhar o jogo.»

«O Arsenal pode querer chegar de forma mais rápida ao último terço, é uma das situações que penso que vai acontecer. Lá, tentaram de forma muito ligada e apoiada, como é hábito no Arsenal, mas ainda longe da nossa baliza, não nos preocupou tanto. Entrando no nosso terço defensivo, há muita qualidade individual e temos ao máximo de tirar a equipa desse espaço, onde o adversário tem jogadores muito fortes. Não só em questões de cruzamento, como um para um ou onde descobrem espaços quando não existem. É preciso estarmos preparados para esses cenários», sublinhou.

Confrontado com a possibilidade de fazer história em Inglaterra, onde o FC Porto nunca ganhou, Conceição lembrou que «os jogos são todos diferentes».

«É uma equipa que está inserida no melhor campeonato do mundo, habituada a uma intensidade e nível muito superior a todos os adversários, exceto três ou quatro no resto da Europa. Percebemos isso. Somos sempre competitivos e amanhã seremos competitivos. Lembro-me do jogo com o City, estávamos a ganhar, tivemos a oportunidade de fazer o 2-0 contra o grande City do Pep Guardiola e ouve um penálti que foi o que foi e o jogo virou. Amanhã [terça-feira], outras dificuldades aparecerão. Temos de olhar para o adversário e perceber o que devemos fazer. Focados, concentrados, com humildade e respeito, mas sem receio. São 11 jogadores do FC Porto que têm qualidade, mais cinco reforços que vão entrar e que ajudam sempre a equipa», concluiu.

Com uma vantagem de 1-0, o FC Porto joga em casa do Arsenal a partir das 20h00 desta terça-feira, num jogo que pode seguir AO MINUTO no Maisfutebol.