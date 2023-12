FC Porto e Arsenal vão defrontar-se nos oitavos de final da Liga dos Campeões e o diretor desportivo do clube inglês considerou que os dragões são um adversário complicado e que merece respeito.

«O FC Porto é um clube contra o qual é preciso estar muito preparado ou teremos problemas. Sabemos como jogam, o quão organizados são e os jogadores que possuem. Por isso, temos de nos concentrar em manter os nossos níveis e a forma como estamos a jogar», disse Edu Gaspar, atual diretor desportivo dos gunners.

O antigo futebolista brasileiro, que também representou o Arsenal, afirmou que o FC Porto «está muito habituado a disputar a Liga dos Campeões» e que tem «jogadores com muita experiência». De seguida, afirmou que o Arsenal necessita de se «concentrar em manter os níveis e a forma de jogar» se quer passar a eliminatória.

«Temos de entender como vamos jogar e respeitá-los ao máximo. Vamos jogar o nosso jogo e ver se conseguimos passar desta fase», acrescentou Edu, em declarações ao site do clube londrino.

Sobre aquilo que quer para o Arsenal, Edu afirmou que o grande objetivo é «ir o mais longe possível na competição».

«O mais importante para nós é manter o desempenho e a nossa forma de jogar. Queremos continuar a crescer e tentar ir o mais longe possível na competição. Estamos muito concentrados em jogar bem e com isso ter um bom desempenho. Depois veremos até onde podemos ir», referiu.

Arsenal e FC Porto defrontam-se depois do clube inglês ter ficado em primeiro de um grupo com PSV, Lens e Sevilha, e o FC Porto em segundo lugar do grupo H com Barcelona, Antuérpia e Shakhtar Donetsk.