Apesar de assumir que o FC Porto terá uma tarefa complicada diante do Arsenal, o vice-presidente do FC Porto, Vítor Baía, garantiu «uma equipa sem medo» nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

«Serão jogos extremamente complicados, mas temos um ADN muito específico nesta competição. Não temos medo de ninguém e vamos fazer o nosso melhor. Somos muito competitivos e gostamos destes momentos. Tenho confiança total no que possa acontecer» disse o dirigente ao Porto Canal, após o sorteio realizado em Nyon, na Suíça.

Baía considerou que «todos os possíveis adversários tinham grande qualidade» e destacou a «capacidade incrível» do plantel dos gunners.

«Têm jovens jogadores que formam uma equipa de qualidade e com uma dinâmica muito interessante. Reforçou-se bem e joga numa das principais ligas do mundo», assinalou.

«O Arsenal tem armas que infelizmente nós não temos. A sua capacidade financeira permite-lhe comprar os melhores jogadores e os talentos com mais qualidade, como foi o caso do “nosso” Fábio Vieira. Mas nunca nos escudamos nessa questão. É, de facto, uma luta desigual, mas temos feitos autênticos milagres com o que temos», vincou.

O FC Porto joga o primeiro jogo dos oitavos de final da Liga dos Campeões em casa, a 13, 14, 20 ou 21 de fevereiro de 2024, e o segundo em Londres, a 5, 6, 12 ou 13 de março.