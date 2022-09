Otávio sofreu um traumatismo na grade costal e já se deslocou a uma unidade hospitalar em Espanha para realizar exames à lesão, informou o clube azul e branco, na noite desta quarta-feira.

O médio portista saiu lesionado aos 77 minutos do Atlético-FC Porto, no Metropolitano, depois de um choque com Hermoso.

O FC Porto perdeu por 2-1 na capital espanhola, em jogo da primeira jornada do grupo B da Liga dos Campeões.

(Imagens vídeo Eleven Sports)