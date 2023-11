O internacional neerlandês Denzel Dumfries falhou o treino desta manhã do Inter de Milão, o último antes da viagem para Lisboa, onde a equipa italiana vai defrontar o Benfica, na quinta joranda do Grupo D da Liga dos Campeões.

Segundo a imprensa transalpina, o lateral-direito está a contas com fadiga muscular e não deverá seguir com a equipa para Portugal, de forma a descansar para o embate com o Nápoles, marcado para domingo.

Ao contrário de Dumfries, Alexis Sánchez está recuperado de lesão e já treinou.

O Benfica, já sem hipóteses de seguir em frente na Champions, recebe o Inter de Milão esta quarta-feira, às 20h00.