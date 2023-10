João Félix já sabe o que é marcar no Estádio do Dragão e, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo do Barcelona com o FC Porto, admitiu que o regresso aos relvados portugueses «é especial».

«O meu sonho é marcar golos em todos os jogos, seja no Dragão, em Camp Nou ou onde quer que seja. É mais um jogo, pode ser que seja especial por ser uma equipa portuguesa, tenho mais família e amigos nas bancadas, mas é mais um jogo que vamos tentar ganhar», disse o internacional português em conferência de imprensa.

O avançado luso também considerou que a derrota do FC Porto no Clássico com o Benfica até pode ser prejudicial para os catalães.

«Acho que a derrota é pior para nós que eles vêm com mais vontade de ganhar. Nem foi bom para nós o Benfica ganhar. Já sabemos como é que eles são, perdem um jogo e no jogo a seguir querem fazer melhor, vêm com a vontade no máximo e os jogos no Dragão são sempre complicados. Estamos precavidos para isso», sublinhou.

FC Porto e Barcelona defrontam-se esta quarta-feira na Invicta, em jogo da segunda jornada do Grupo H da Liga dos Campeões, marcado para as 20h00.