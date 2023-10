João Félix e João Cancelo têm sido dois dos nomes em destaque no Barcelona neste arranque de temporada e esta quarta-feira vão visitar o Estádio do Dragão para o encontro da Liga dos Campeões com o FC Porto.

O treinador dos azuis e brancos, Sérgio Conceição, destacou que a dupla lusa chegou à Catalunha para reforçar posições carenciadas.

«O Cancelo e o Félix são dois jogadores que fazem parte da seleção portuguesa, com muita qualidade, como a maior parte dos jogadores do Barcelona. Têm uma qualidade individual acima da média, até o mais jovem, com 16 anos [Lamine Yamal], que agora renovou, é muito conhecido. É uma equipa cheia de qualidade. O João Félix e o Cancelo foram acrescentar ao Barcelona nas posições que eu acho que o Barcelona precisava.

Questionado ainda sobre se iria cumprimentar Félix, depois do episódio no Dragão em que deixou o avançado de mão estendida, quando este ainda jogava no Benfica, Conceição esboçou um sorriso e ficou em silêncio.