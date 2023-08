Rangers e PSV Eindhoven empataram a dois golos, em Glasgow, numa partida da primeira mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões e que interessa ao Sporting nas contas para o sorteio da Liga Europa.



A primeira parte foi equilibrada com ocasiões junto das duas balizas, mas foram os escoceses quem chegou ao golo por Sima, aos 45 minutos.



Os neerlandeses entraram melhor no segundo tempo, dispostos a reentrar na discussão do resultado. Num belo desenho ofensivo, o conjunto de Bosz igualou a contenda por Sangaré. Porém, à entrada para os dez minutos finais, Cantwell livrou-se de um adversário a meio-campo e iniciou o contra-ataque do Rangers. Dessers recebeu na direita e fez um passe maravilhoso para Matondo que fez o 2-1.



O PSV reagiu de imediato e igualou a partida volvidos dois minutos graças a um cabeceamento de Luuk de Jong. Tudo para ser decidido no Philips Stadion, em suma.



Por sua vez, o Copenhaga venceu o Rakow por 1-0, na Polónia, sob olhar atento de Fernando Santos. Um autogolo de Racovitan decidiu o encontro a favor dos dinamarqueses que voltaram a contar com Diogo Gonçalves de início (saiu aos 81 minutos).



No outro jogo desta terça-feira, o estreante Antuérpia conseguiu uma vitória sofrida frente ao AEK Atenas (1-0). Os belgas marcaram aos 16 minutos por Janssen e resistiram à expulsão de Bataille aos 51 minutos, segurando o triunfo.