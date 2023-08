Na antevisão ao duelo da primeira mão do play-off da Liga dos Campeões, frente ao Panathinaikos, o espanhol Abel Ruiz reconheceu que o Sporting de Braga vai ter pela frente «uma equipa dura», mas mostrou-se confiante na qualidade do plantel minhoto.

«É uma equipa aguerrida, que pressiona muito forte e vai exigir o melhor de nós. Vamos ter de estar a 100 por cento para ganhar. É uma equipa que afastou uma grande equipa como o Marselha. Vai tornar as coisas muito difíceis», começou por dizer o avançado do Sp. Braga.

«Temos alguns jogadores que já jogaram na Champions e têm experiência. Quem ainda não jogou tem muita ambição de estar na fase de grupos e fazer dois bons jogos. O objetivo da equipa e do clube é claro e queremos dar uma alegria já amanhã [quarta-feira] aos adeptos e ganhar o jogo, que é o mais importante. Temos um ataque muito forte, um plantel muito bem conseguido. Acho que temos plantel para ganhar amanhã [quarta-feira] o jogo», acrescentou.

A Liga adiou o próximo jogo do Sp. Braga no campeonato, diante do Moreirense, de forma a «os interesses de Portugal relacionados com o Ranking da UEFA». Abel Ruiz admitiu que ter a «semana limpa» pode ser bom para a equipa.

«Melhor para nós poder descansar no fim de semana. Quando tens tantos jogos, o cansaço aparece, é normal. Temos um bom grupo e temos de estar todos preparados para qualquer jogo. Não ter jogo no fim de semana é bom para focarmos nos dois jogos com o Panathinaikos», frisou.

Acerca de Andraž Šporar, antigo companheiro no Sp. Braga, o atacante espanhol sublinhou que é «um jogador muito bom».

Ruiz, que está no Minho há cinco anos, relativizou ainda as questões relacionadas com uma eventual saída neste mercado de verão.

«Estou muito feliz desde que estou aqui. O Sp. Braga deu-me uma oportunidade muito importante naquele momento e sou muito feliz aqui. Quero continuar a trabalhar e a tentar fazer história no clube. Isso passa pelo jogo de amanhã [quarta-feira] e por chegar à fase de grupos da Champions, um grande objetivo», concluiu.

O Sp. Braga recebe esta quarta-feira o Panathinaikos na primeira mão do play-off da Champions, às 20h00, num jogo que poderá ver na TVI e seguir AO MINUTO no Maisfutebol. A segunda mão está agendada para 29 de agosto, na Grécia.