André Silva levou a melhor sobre Di Maria, Bellingahm e Di Lorenzo e foi eleito o melhor jogador da 3.ª jornada da Liga dos Campeões.

O avançado português brilhou na vitória do Leipzig sobre o Celtic, com dois golos e uma assistência e viu a exibição reconhecida com o prémio de melhor jogador da ronda. Está, naturalmente, no melhor 11, tal como Diogo Costa, guarda-redes do FC Porto.

Recorde-se que o jogador do Leipzig também estava nomeado para o melhor golo, prémio que Messi venceu com golaço apontado ao Benfica no Estádio da Luz.

André Silva vence o prémio depois de o mesmo ter sido atribuído a Lewandowski e De Bruyne na primeira e segunda jornada, respetivamente.

Veja nos vídeos associados a este artigo os melhores momentos de André Silva.

(IMAGENS VÍDEO ELEVEN SPORTS)