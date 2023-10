Três jogos, três vitórias.



O Barcelona recebeu e venceu o Shakhtar Donetsk por 2-1, numa partida do grupo H, o mesmo do FC Porto, e tem o apuramento praticamente assegurado.



A poucos dias do «El Clásico» com o Real Madrid, Xavi Hernández não entrou «em poupanças» e utilizou o onze habitual, do qual fizeram parte Félix e Cancelo. Os campeões espanhóis criaram a primeira oportunidade logo aos sete minutos, mas Fermín permitiu a defesa a Riznyk. Mais tarde, foi a vez de Cancelo testar a atenção do guarda-redes ucraniano.



O Barcelona tinha as melhores ocasiões, mas tardava em quebrar a resistência ucraniana. Até que apareceu Fermín na partida. O jovem médio fugiu à defesa adversária e servido por Gundogan, atirou ao poste. Ferran aproveitou e na recarga fez o 1-0 - validado após recurso ao VAR.



O brilharete de Fermín continuou e nem dez minutos depois assinou o 2-0. Um golaço, por sinal. O jogador da «cantera» do Barça recebeu à entrada da área, «limpou» um adversário do lance e rematou ao ângulo da baliza do Shakhtar.



O jogo parecia resolvido. Apesar de ter baixado o ritmo na segunda parte, não faltaram oportunidades para o Barça voltar a marcar. Félix foi, de resto, o primeiro a tentar o golo, valendo a excelente defesa de Riznyk.



Entre as ocasiões de golo dos catalães, o Shakhtar Donetsk silenciou o estádio, em Montjuïc. Numa grande saída para o ataque, Sudakov reduziu para os ucranianos. O Barcelona deu uma resposta de campeão: Fermín atirou ao poste e pouco depois, marcou de cabeça, mas o lance foi invalidado. Isto tudo em apenas... dois minutos!



À entrada para o quarto de hora final, João Félix saiu lesionado e deixou o Barcelona com um sorriso bem amarelo. O Shakhtar lutou até final e esteve perto do empate num remate de Stepanenko. Seria, porém, injusto pela quantidade de oportunidades que os campeões espanhóis criaram.



[IMAGENS VÍDEO ELEVEN SPORTS/DAZN]