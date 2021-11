A uma jornada no encerramento da fase de grupos da Liga dos Campeões, há já cinco equipas que sabem que, aconteça o que acontecer, já não perdem a liderança dos respetivos grupos

São elas Ajax, Bayern Munique, Liverpool, Manchester City e Manchester United. Destas cinco, quatro delas (à exceção do Ajax, pelas restrições do sorteio * ver no final do texto) podem ser defrontar o Sporting nos oitavos de final da competição.

Nesta altura, os verde e brancos, que vão ser segundos classificados no Grupo C, são uma de duas equipas que já garantiram os 'oitavos' na segunda posição do grupo: a outra é o Paris Saint-Germain, o que significa que o conjunto de Ruben Amorim escapa, pelo menos para já, a um confronto com os 'galáticos' franceses.

A uma jornada do final da fase de grupos, e como pode conferir aqui, há ainda muito em jogo: falta conhecer cinco das 16 equipas que seguem em frente, quatro das oito que seguem para a Liga Europa e ainda está por encontrar o vencedor de três dos grupos.

Este último cenário interessa a Sporting, mas poderá vir a ser também do interesse de Benfica e FC Porto, que ainda chegar aos segundos lugares dos respetivos grupos, onde Bayern Munique (dos das águias) e Liverpool (do dos dragões) já arrumaram as contas. Confira na galeria associada o que já fizeram até agora.

Recapitulando: Bayern Munique, Liverpool, Manchester City e Manchester United são, nesta data, os possíveis adversários do campeão nacional nos oitavos de final da Champions. A eles podem juntar-se Real Madrid ou Inter (Grupo D), Chelsea ou Juventus (Grupo H) e Lille, Salzburgo, Sevilha ou Wolfsburgo, todas ainda com possibilidades de vencer o Grupo G.

Condicionantes do sorteio dos oitavos de final:

1) Clubes do mesmo país não podem defrontar-se.

2) Vencedor e segundo classificado do mesmo grupo não podem defrontar-se.