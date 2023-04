Rúben Dias e Bernardo Silva foram incluídos na equipa da semana da Liga dos Campeões.

Além dos dois portugueses, o Manchester City, que é a equipa mais representada, tem ainda John Stones, Rodri e Haaland na equipa da Fantasy.

Segue-se o Real Madrid com três jogadores, o Milan com dois, enquanto o Inter, que venceu o Benfica no Estádio da Luz por 2-0, está representado pelo defesa Alessandro Bastoni.