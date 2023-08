Diogo Gonçalves viveu uma noite de sonho na goleada por 6-3 do Copenhaga ao Breidablik, na segunda mão da segunda pré-eliminatória da Champions.



Os islandeses, que haviam perdido o primeiro jogo por 2-0, tinham uma missão quase impossível na visita à Dinamarca. Ainda assim, sonharam quando Svanthorsson fez o 1-0 aos nove minutos. O problema foi que a seguir apareceu o extremo português.



Diogo Gonçalves igualou a contenda aos 33 minutos na cobrança de um livre direto. Volvidos dois minutos, o ex-Benfica assistiu Achouri para o golo da reviravolta dos dinamarqueses. O Copenhava não tirou o pé do acelerador e até ao intervalo marcou mais dois golos por Larsson e Oskarsson, este último a passe de Diogo Gonçalves.



Logo a abrir o segundo tempo, o Copenhaga chegou ao 5-1 por Oskarsson assistido por Diogo Gonçalves. O avançado islandês completou o hat-trick aos 56, cinco minutos depois do Breidablik ter feito o segundo da noite. Os islandeses marcaram ainda mais um golo por Gunnlaugsson e atenuaram o resultado, mas despediram-se da Liga dos Campeões.



Quem também avançou para a terceira pré-eliminatória foi o Galatasaray. Depois de um empate a dois golos na Lituânia, o campeão turco derrotou o Zalgiris por 1-0 com um golo de Dries Mertens - o português Sérgio Oliveira foi titular e saiu à entrada para os vinte minutos finais.

O modesto Klaksvik causou, porventura, a maior surpresa da prova. O campeão das Ilhas Faroé afastou o campeão sueco Hacken no desempate por penáltis (4-3) depois de uma igualdade a três golos em 120 minutos.



Quem também caiu nas grandes penalidades foi o Genk. O Servette sobreviveu à expulsão de Crivelli aos três minutos, esteve sempre a correr atrás do marcador e conseguiu resistir até aos pontapés de penálti (2-2 em 120 minutos). Da linha dos 11 metros, os helvéticos levaram a melhor: 4-1.



O campeão polaco, Rakow, eliminou o Qarabag ao empatar 1-1 no em Baku depois de ter vencido em casa por 3-2 enquanto o Dínamo Zagreb bateu o Astana por 2-0 fora de portas. Por seu turno, o Molde recuperou da derrota na Finlândia (1-0) e afastou o HJK graças a um triunfo por 2-0.



Já o Sheriff Tiraspol, sensação da última edição da Champions, caiu no prolongamento contra o Maccabi Haifa. Os israelitas ganharam por 2-1 no tempo regulamentar e no prolongamento, aproveitando as expulsões de Luvannor e Talal, chegaram à goleada (4-1).



No que respeita à Liga Conferência o AEK Larnaca, que tinha vencido a primeira mão por 3-2, confirmou a passagem à fase seguinte com um empate diante do Zhodino (1-1). Por último, o Gzira perdeu por 2-1 no Luxemburgo frente ao Dudelange, mas continua em prova fruto da vitória por 2-0 na primeira mão.