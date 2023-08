O Olimpija Ljubljana, equipa eslovena comandada pelo português João Henriques, garantiu esta terça-feira uma qualificação histórica para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões ao bater os búlgaros do Ludogorets por 2-1, num jogo que teve um final impróprio para cardíacos.

Depois de um empate 1-1 na Bulgária, a segunda mão, no Estádio Stožice, começou com a eliminatória totalmente em aberto, mas o vencedor só foi encontrado muito para além dos 90 minutos regulamentares. A equipa búlgara, com Claude Gonçalves a titular, adiantou-se no marcador aos 15 minutos, com um golo de Despodov.

A equipa da casa, com dois portugueses no corredor direito, Jorge Silva e Rui Pedro, reagiu em força e empatou, três minutos depois, com o antigo lateral do Paços de Ferreira a fazer uma assistência para a finalização de Elsik.

Um golo para cada lado que deixava a eliminatória ainda empatada ao intervalo e com o equilíbrio a manter-se até bem perto do final. Aos 82 minutos os visitantes ficaram reduzidos a dez por expulsão de Son com vermelho direto, uma decisão do árbitro muito contestada pela equipa búlgara.

Já em tempo de compensação, o Olimpija chegou à vantagem, com mais um golo de Elsnik, que já tinha marcado também o golo da primeira mão, mas a história do jogo não acaba aqui.

O árbitro chegou a apitar para o final do jogo, mas, alertado, pelo VAR, ainda voltou atrás para assinalar um penálti favorável ao Ludogorets, já com doze minutos de compensação. A festa do Olimpija esmoreceu, mas por pouco tempo.

Kiril Despodov, autor do primeiro golo, permitiu a defesa de Matevz Vidovsek desde a marca dos onze metros e abriu espaço para nova festa dos eslovenos comandados por João Henriques que seguem, pela primeira vez, para a terceira pré-eliminatória da liga milionária.

Nos outros jogos desta noite, os gregos do Panathinaikos, com dois golos do ex-sportinguista Sporar, e os eslovacos do Slovan Bratislava conformavam os respetivos favoritismos, enquanto o Aris Limassol voltou a golear o BATE Borisov numa eliminatória que contou com 16 golos.

Os resultados desta terça-feira

Panathinaikos-Dnipro, 2-2 (3-1 na primeira mão)

BATE Borisov-Aris Limassol, 3-5 (2-6)

Olimpija Ljubjljana-Ludogorets Razgrad, 2-1 (1-1)

Slovan Bratislava-Zrinjski Mostar, 2-2 (1-0)