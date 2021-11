O Sporting publicou um vídeo com alguns dos melhores momentos da noite da maior vitória de sempre dos leões num jogo a contar para uma fase de grupos da Liga dos Campeões.

Acesso aos balneários, às bancadas e até ao backstage da zona de entrevistas rápidas no final do jogo, altura em que, naturalmente, os jogadores do Sporting estavam muito felizes após uma noite a roçar a perfeição.