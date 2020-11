Esta terça-feira jogaram-se os primeiros oito de 16 jogos da 3.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O Atlético Madrid de João Félix e o Shakhtar Donetsk de Luís Castro foram as primeiras equipas equipas a entrar em ação, diante de Lokomotiv Moscovo e Borussia Monchengladbach, respetivamente. Depois de dois jogos consecutivos a marcar a dobrar em cada um deles, Félix rondou o golo, mas esbarrou na inspiração de Guilherme, guarda-redes da equipa russa onde alinha o português Eder: o jogo, realizado na capital russa, terminou empatado a um golo. Já a equipa ucraniana foi cilindrada em casa por 6-0: ao intervalo, o resultado já era de 4-0 para os alemães, que tiveram e Pléa a grande figura do jogo, com um hat-trick.

Noite de goleadas germânicas na prova, já que o campeão europeu Bayern Munique foi à vizinha Áustria arrasar o Salzburgo por 6-2: aos 79 minutos, o jogo estava empatado, altura em que os bávaros aceleraram até ao fim com Robert Lewandowski a assinar um hat-trick.

Hat-trick que também teve um português como assinante: Diogo Jota viveu uma noite de sonho na goleada do Liverpool em Itália sobre a Atalanta por 5-0 no Grupo D, onde o Ajax levou a melhor sobre o Midtjylland por 2-1.

No Grupo C, do FC Porto, os dragões venceram o Marselha por 3-0, enquanto o Man City serviu-se da mesma dose para levar a melhor sobre o Olympiakos: João Cancelo fechou a contagem já nos minutos finais.

Também esta terça-feira, o Real Madrid somou o primeiro triunfo no Grupo B: 3-2 sobre o Inter. A equipa italiana está agora no último lugar do Grupo B, liderado pelo Monchenglabach.

